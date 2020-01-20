Apple готова выпустить iPhone 9 в корпусе iPhone 8

Компания Apple хоть и зарабатывает больше всех с продаж смартфонов iPhone, при этом она постепенно теряет рынок, уступая его компаниям из Кореи и Китая.

Еще в конце прошлого года аналитики заявляли, что Apple нужно расширять модельный ряд смартфонов, и выпускать их чаще (каждые полгода).

По всей видимости в Apple мыслят так же, поэтому спешат выпустить недорогой аппарат, который получит название iPhone SE 2 или iPhone 9.

Источники пишут, что будущую новинку уже закончили тестировать, и сейчас производитель выбирает оптимальное время для запуска смартфона в продажу.

По слухам, новый смартфон получит корпус от iPhone 8, дисплей диагональю 4,7-дюйма и сканер отпечатка пальца на боковой грани. Цена на аппарат составит около 399 долларов.

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