Apple заплатит до 500 млн долларов за замедление iPhone

Ранее американская компания Apple призналась в намеренном замедлении старых моделей смартфонов и планшетов.

Таким образом, Apple как бы заставляла покупать более новые устройства.

На компанию подали в суд пользователи, которые заметили замедленную работу гаджетов после обновления программного обеспечения.

В результате Apple согласилась выплатить владельцам старых iPhone до 500 млн долларов, для того, чтобы урегулировать иск.

То есть каждый владелец должен получить по 25 долларов, но сумма может быть скорректирована. Считается, что общая сумма выплат составит не менее 310 млн долларов.