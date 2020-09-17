Apple: Fortnite может вернуться, но без системы оплаты в приложении

В продолжающемся конфликте Apple обвинила Epic в саботаже.

В судебных документах Apple говорилось, что Epic «устроила пожар, залила его бензином и теперь просит этот суд о срочной помощи в его тушении», когда она нарушила правила Apple и сделала альтернативный способ оплаты в игре Fortnite. Это подорвало прибыль Apple.

Apple заявила, что Fortnite будет разрешено вернуться в App Store, как только Epic удалит вышеупомянутый способ оплаты в игре.

Apple заявила, что Epic может «сделать это сама в одно мгновение, просто придерживаясь условий контракта, которые годами выгодно регулировали ее отношения с Apple», — говорится в документе. Apple заявила, что Epic могла избежать любого вреда с помощью «простого нажатия клавиши», и теперь «держит своих клиентов в заложниках, чтобы получить рычаги воздействия в деловом споре».

В судебных документах также утверждается, что судебный процесс и другие действия Epic были рекламным ходом, призванным разжечь некоторую страсть к Fortnite, популярность которой «идет на убыль», говорится в документах.

«К июлю 2020 года интерес к Fortnite снизился почти на 70 процентов по сравнению с октябрем 2019 года», — говорится в документе. «Этот иск (и вызванные им заголовки на первых страницах), похоже, является частью маркетинговой кампании, направленной на оживление интереса к Fortnite».

Epic Games подала в суд на Apple сразу после удаления Fortnite из App Store. Ранее в этом месяце Apple подала встречный иск , главным аргументом которого было то, что Epic нарушила свой контракт, нарушив правила платежей. Иск Apple требует постоянного приказа о запрете внешних платежных систем Epic во всех приложениях.

Недавно игроки Fortnite смогли снова войти в игру через Apple после двухнедельного бана.