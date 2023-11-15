Главная » Новости

Apple ещё на год продлила бесплатную спутниковую связь для iPhone 14

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

В прошлом году Apple впервые в сегменте рынка смартфонов представила iPhone 14 с функцией спутниковой связи. Компания обещала предоставить бесплатный доступ к этой услуге на протяжении одного года, но не сообщила подробностей о платной подписке.

Несмотря на то, что это не типично для Apple, сегодня компания объявила о продлении бесплатного доступа к службе Apple Emergency SOS для владельцев iPhone 14 еще на один год.

С помощью экстренной службы Apple Emergency SOS, работающей через спутник, были спасены жизни по всему миру. От спасения человека после падения его автомобиля с 400-футовой скалы в Лос-Анджелесе до нахождения пропавших туристов в Апеннинских горах Италии, мы продолжаем слышать истории о том, как наши клиенты могут обратиться за экстренной помощью, когда в противном случае им было бы трудно это сделать.

Мы рады сообщить, что пользователи iPhone 14 и iPhone 15 смогут бесплатно пользоваться этой инновационной услугой в течение двух лет.

Судя по последнему предложению, покупатели новых iPhone 15 получат двухлетний бесплатный доступ к сервису. Пока нет информации о стоимости подписки, когда она будет доступна.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.