Apple ещё на год продлила бесплатную спутниковую связь для iPhone 14

В прошлом году Apple впервые в сегменте рынка смартфонов представила iPhone 14 с функцией спутниковой связи. Компания обещала предоставить бесплатный доступ к этой услуге на протяжении одного года, но не сообщила подробностей о платной подписке.

Несмотря на то, что это не типично для Apple, сегодня компания объявила о продлении бесплатного доступа к службе Apple Emergency SOS для владельцев iPhone 14 еще на один год.

С помощью экстренной службы Apple Emergency SOS, работающей через спутник, были спасены жизни по всему миру. От спасения человека после падения его автомобиля с 400-футовой скалы в Лос-Анджелесе до нахождения пропавших туристов в Апеннинских горах Италии, мы продолжаем слышать истории о том, как наши клиенты могут обратиться за экстренной помощью, когда в противном случае им было бы трудно это сделать.

Мы рады сообщить, что пользователи iPhone 14 и iPhone 15 смогут бесплатно пользоваться этой инновационной услугой в течение двух лет.

Судя по последнему предложению, покупатели новых iPhone 15 получат двухлетний бесплатный доступ к сервису. Пока нет информации о стоимости подписки, когда она будет доступна.