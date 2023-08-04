Apple достигла значительного рубежа: один миллиард платных подписок

Apple объявила о своих доходах за третий финансовый квартал и радостной новостью стало достижение рубежа в один миллиард платных подписок в сервисах и App Store.

Компания продолжает приближаться к этому значимому числу, и теперь она подтвердила наличие одного миллиарда платных подписчиков на ее платформе. В эту цифру входят как подписки на сторонние сервисы, так и те, которые были оформлены непосредственно через App Store или через другие сервисы на платформе Apple.

К четвертому кварталу 2022 года количество платных подписчиков достигло 900 миллионов, а в мае 2023 года оно составило 975 миллионов.

Сервисное подразделение Apple продолжает приносить прибыль, и в последнем квартальном финансовом отчете компании оно сыграло ключевую роль в общих доходах. В этом квартале Apple сумела получить доход в размере 21,21 миллиарда долларов, что на 8% превышает показатель предыдущего года.

Общий доход за третий финансовый квартал 2023 года составил 81,80 миллиарда долларов. Совет директоров компании подтвердил выплату денежных дивидендов в размере 0,24 доллара на акцию для акционеров.