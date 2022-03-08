Apple доминирует в мире по доле смартфонов, поскольку iPhone занимает 7 из 10 мест в 2021 году

Apple снова стала лидером по доле лучших смартфонов в мире в 2021 году. Новые данные Counterpoint показывают, что iPhone вошел в семь из 10 лучших смартфонов мира в прошлом году. В списке Apple, Samsung и Xiaomi были единственными брендами, попавшими в топ-10. Xiaomi заняла два места, а Samsung — одно.

В прошлом году на мировом рынке было доступно более 4200 активных моделей смартфонов. В пятерку лучших в 2021 году попала компания Apple. iPhone 12 стал самой продаваемой моделью, заняв 2,9% мировой доли. Другими смартфонами в пятерке лидеров были iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 12 Pro и iPhone 11.

Это большое достижение для iPhone 13, который занял третье место, поскольку он только что был выпущен в сентябре. Согласно Counterpoint, это была « самая продаваемая модель в четвертом квартале 2021 года, за ней следуют iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 Pro». Пользователи Apple хотят новейшие модели, и это видно.

iPhone SE 2 и iPhone 13 Pro Max также попали в список под номерами восемь и девять соответственно.

На три лучшие модели — iPhone 12, iPhone 12 Pro Max и iPhone 13 — приходится 41% от общего объема продаж Apple. Благодаря сделкам с операторами связи и спросу на обновления 5G эти модели заняли высокие позиции. Это особенно верно для iPhone 12, поскольку это был первый iPhone, выпущенный с 5G.

Неудивительно, что в 2021 году у Apple были одни из лучших смартфонов. Предыдущие данные Counterpoint также показывают, что, несмотря на проблемы с цепочкой поставок, в прошлом году Apple доминировала на рынке смартфонов в США. Его популярность даже выросла в Китае в четвертом квартале 2021 года.