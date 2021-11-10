Apple должна до 9 декабря изменить свою систему платежей в приложениях

Ранее на этой неделе Apple потребовала отсрочки внесения новых изменений в свою платежную систему на виртуальном слушании. Однако американский судья отклонил этот запрос, что дает компании возможность до 9 декабря внести изменения в свой App Store.

Для тех, кто не знает, рассматриваемые изменения позволят разработчикам различных приложений добавлять ссылку в приложении на внешний веб-сайт. Благодаря этому пользователям также будет предоставлена ​​возможность альтернативных способов оплаты, которые не используют систему оплаты в приложении. После первоначального решения гиганту из Купертино было дано 90 дней на внедрение новых изменений. Но еще в октябре Apple подала запрос на дополнительное время, так как пыталась дождаться завершения всех апелляций по иску против Epic Games.

На данный момент запрос производителя iPhone был отклонен судьей США Ивонн Гонсалес Роджерс, и дополнительное время для внесения запрошенных изменений в App Store предоставлено не будет. В первоначальном постановлении также говорится, что компания больше не может ограничивать разработчиков в том, чтобы они включали «в свои приложения и их кнопки метаданных, внешние ссылки или другие призывы к действию, которые направляют клиентов к механизмам покупки».

Судья считает, что разработчики приложений должны иметь возможность выбрать систему оплаты внутри приложения или внешнюю, поскольку «Информация о потребителях, прозрачность и выбор потребителя отвечают интересам общественности». Хотя Apple утверждала, что новые изменения могут «нарушить тщательный баланс между разработчиками и клиентами, обеспечиваемый« App Store».

Источник — Astera.