Apple договорилась о предустановке российского ПО на свои устройства

Представители Apple прокомментировали изменения в законодательстве РФ, согласно которому продажа смартфонов без предустановленных приложений российской разработки будет не легальна.

Из слов представителей «яблочной компании» следует, что Apple не нарушает законодательства стран, в которых работает бренд.

Как только в соответствующих документах будет прописан перечень программ, обязательных к установке, Apple внесёт их в список.

Однако будет одна оговорка – при первом включении смартфона, устройство будет определять геолокацию пользователя и если клиент будет в России, то при активации сервис Apple предложит установить оговоренные законом программы, но от их установки можно будет отказаться.

Напомним, что новые правила продажи мобильных устройств будут работать с 1 апреля и все смартфоны, после вышеуказанной даты будут обязаны идти на рынок с российским ПО.