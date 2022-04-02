Apple добавляет 11-дюймовую модель MacBook Air и другие модели в список устаревших продуктов

Apple добавит две модели MacBook Air и одну модель MacBook Pro в список устаревших продуктов 30 апреля, согласно внутренней записке, полученной MacRumors . Все три ноутбука уже находятся в списке «винтажных» продуктов Apple с 2020 года и будут перемещены в список «устаревших» в конце месяца.

Модели, которые устаревают:

MacBook Air (11 дюймов, начало 2014 г.)

MacBook Air (13 дюймов, начало 2014 г.)

MacBook Pro (13 дюймов, середина 2014 г.)

Apple считает продукт устаревшим по прошествии семи лет с тех пор, как компания в последний раз распространяла продукт для продажи. В служебной записке говорится, что Apple прекращает любое обслуживание оборудования для устаревших продуктов, но перечисленные выше модели MacBook могут по-прежнему иметь право на ремонт только батареи в некоторых странах в течение ограниченного времени.

Apple прекратила выпуск 11-дюймового MacBook Air после мероприятия в октябре 2016 года, на котором был представлен первый MacBook Pro с сенсорной панелью. Apple продолжает продавать 13-дюймовый MacBook Air, который в последний раз обновлялся в ноябре 2020 года с помощью чипа M1, а консультант по индустрии дисплеев Росс Янг сказал, что 15-дюймовый MacBook Air большего размера появится в 2023 году .