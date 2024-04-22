Apple добавит в iPhone ИИ и научит Siri работать локально

Авторитетный журналист Bloomberg, Марк Гурман раскрыл детали о работе инструментов искусственного интеллекта (ИИ) на смартфонах Apple.

По словам обозревателя все вычисления, связанные с ИИ, будут выполняться прямо на самом устройстве iPhone, без необходимости подключения к интернету. Он подчеркнул, что такой подход обработки данных ИИ обеспечивает безопасность пользовательской информации и повышает скорость работы по сравнению с облачным вариантом.

Однако, по его словам, инструменты ИИ на iPhone не будут настолько мощными, как у некоторых конкурентов. Он описал, что новые инструменты будут усовершенствовать функциональность голосового помощника Siri, улучшая его реакцию. Кроме того, модели искусственного интеллекта на iPhone будут лучше понимать сложные запросы, чем текущая версия голосового ассистента.

Гурман также отметил, что ИИ на смартфонах Apple сможет выполнять функции чат-ботов. Скорее всего, эти модели будут способны генерировать текст или создавать изображения в ответ на запросы пользователей. Предполагается, что новые возможности ИИ на iPhone будут представлены на конференции WWDC в июне, вместе с анонсом новой версии операционной системы iOS 18.

Источник: lenta