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Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением матрешки

17.07.2020 18:39

Американская компания в честь Всемирного дня эмодзи анонсировала новые пиктограммы и memoji, которые появятся в устройствах бренда под управлением iOS 14.
В коллекции появится немало новинок, включая даже изображения матрешки.

Кроме этого, среди memoji будут новые маски, прически, головные уборы и стикеры.

Если говорить об эмодзи, то среди новинок помимо русской матрешки будет еще итальянский жест «Что ты хочешь?», бумеранг, птица додо, символ трансгендерости, бобр, ниндзя, и даже анатомические сердце и легкие.

Все нововведения появятся в осеннем обновлении.

Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением матрешки Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением матрешки Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением матрешки

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