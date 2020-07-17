Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением матрешки

Американская компания в честь Всемирного дня эмодзи анонсировала новые пиктограммы и memoji, которые появятся в устройствах бренда под управлением iOS 14.

В коллекции появится немало новинок, включая даже изображения матрешки.

Кроме этого, среди memoji будут новые маски, прически, головные уборы и стикеры.

Если говорить об эмодзи, то среди новинок помимо русской матрешки будет еще итальянский жест «Что ты хочешь?», бумеранг, птица додо, символ трансгендерости, бобр, ниндзя, и даже анатомические сердце и легкие.

Все нововведения появятся в осеннем обновлении.