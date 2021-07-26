Американская компания Apple намерена внедрить свою фирменную систему распознавания лиц в другую технику, а именно в ноутбуки и компьютеры.

Как выяснили инсайдеры, Face ID появится в компьютерах и ноутбуках компании в ближайшие годы. Она появится даже в продуктах, где пока используется Touch ID.

Есть также предположение, что систему распознавания лиц могут встроить в экран, чтобы отказаться от вырезов.

Также стоит напомнить, что в планах Apple выпустить новый монитор Pro Display XDR, в котором будет использоваться процессор от iPhone 11.