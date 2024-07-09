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Apple добавила в iOS 18 автоматические «динамические» обои

Автор На чтение 1 мин Просмотров 49 Опубликовано

В третьей бета-версии предстоящего обновления iOS 18 компания Apple добавила новую функцию — динамические обои, которые изменяют свой цвет в режиме реального времени.

Apple добавила в iOS 18 автоматические «динамические» обои

Это означает, что обои на экране устройства будут автоматически меняться в зависимости от времени суток. Например, они могут быть яркими и цветными днём, а вечером переходить в более тёмные оттенки.

Кроме динамических обоев, iOS 18 предлагает и другие возможности для настройки интерфейса. Теперь можно тонировать иконки приложений на главном экране и свободно располагать их по своему усмотрению. Это позволит создать уникальный и персонализированный вид устройства.

 

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