Apple добавила в iOS 18 автоматические «динамические» обои

В третьей бета-версии предстоящего обновления iOS 18 компания Apple добавила новую функцию — динамические обои, которые изменяют свой цвет в режиме реального времени.

Это означает, что обои на экране устройства будут автоматически меняться в зависимости от времени суток. Например, они могут быть яркими и цветными днём, а вечером переходить в более тёмные оттенки.

Кроме динамических обоев, iOS 18 предлагает и другие возможности для настройки интерфейса. Теперь можно тонировать иконки приложений на главном экране и свободно располагать их по своему усмотрению. Это позволит создать уникальный и персонализированный вид устройства.