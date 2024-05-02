Apple добавила в бета-версию IOS 17.5 функцию для упрощения ремонта iPhone

Apple добавила новую функцию «Состояние восстановления» в своей последней бета-версии операционной системы iOS 17.5.

Эта функция предназначена для облегчения процесса отправки iPhone на ремонт, позволяя пользователю использовать функцию «Find My» и блокировку активации без необходимости отключения их перед отправкой устройства.

В текущей версии iOS, для отправки iPhone на ремонт требуется отключить функцию «Find My», что также отключает блокировку активации. Это мера безопасности, которая предотвращает использование украденных устройств и гарантирует, что отправляющее устройство принадлежит его владельцу.

Однако, если устройство потеряно или украдено во время транспортировки на ремонт, и функция «Find My» отключена, восстановление устройства становится невозможным.

В новом состоянии восстановления, введенном в iOS 17.5, функция «Find My» и блокировка активации остаются включенными, а iPhone продолжает отслеживаться через приложение «Find My» во время ремонта.

При переводе iPhone в состояние восстановления, он получает метку «Готово к ремонту» и полностью функционирует. В списке устройств iPhone в состоянии восстановления помечается значком стетоскопа и может быть отмечен как утерянный.

На данный момент функция «Состояние восстановления» доступна только для iPhone и может быть использована после активации опции «Удалить это устройство» в приложении «Find My».

На других устройствах, таких как iPad, Mac или Apple Watch, использование этой опции приведет к удалению устройства из учетной записи Apple ID и его возможному использованию другими лицами.

Важно отметить, что iPhone должен быть подключен к сети и отслеживаем через «Find My, чтобы получить доступ к опции «Состояние восстановления». Также следует отметить, что отключение состояния восстановления в настоящее время невозможно.

Функция «Состояние восстановления» все еще находится в разработке, и ожидается, что она будет доступна для других устройств, таких как iPad и Mac, после выпуска официальной версии iOS 17.5 в мае.