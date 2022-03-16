Apple добавила банковские карты «Мир» в способы оплаты в Apple ID

Карты «Мир» можно без проблем подвязать к платёжным системам Mir Pay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay.

«Мир» является полностью отечественной платежной системой, она полностью работает на территории страны, и способна полностью заменить ушедшие Visa и Mastercard.

Apple тоже позволяет добавить «Мир» в способы оплаты в Apple ID, и оплачивать через нее сервисы американской компании.

Напомним, что оплачивать сервисы также можно со счета мобильного телефона и подарочными сертификатами, но как сообщается, устройства отклоняют способ оплаты через карту «Мир».