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Apple для iPhone представила операционную систему iOS 14

23.06.2020 00:27

В iOS 14 наконец-то появились долгожданные функции, которые на Android-смартфонах присутствуют уже очень давно.

В первый день конференции для разработчиков WWDC 2020 компания Apple представила iOS 14 и другие операционные системы.

Новая ОС станет доступна для всех пользователей осенью с выходом нового поколения iPhone.

В iOS 14 реализовали виждет, а такую функцию владельцы Android устройств активно используют уже много лет, но вот Apple на ее реализацию потребовалось свыше десяти лет.

Виджеты в iOS 14 можно размещать на экране между иконок, причем они будут автоматически раздвигаться, чтобы виджет полностью поместился в определенном месте.

 

Apple для iPhone представила операционную систему iOS 14

Пользователь сможет выбирать размер виджета и даже пролистывать на нем информацию.

В новой версии операционной системы для смартфонов еще появилась возможность убрать многочисленные экраны, на которых размещены значки приложений.

В iOS 14 новая функция получила название «библиотека приложений». В ней будет автоматическая группировка приложений.

Первый ряд будет занят недавно установленными программами, папками и темами. Ниже разместятся приложения, автоматически отсортированные по типу.

Еще одним полезным нововведением в мобильной ОС станет воспроизведение видео в отдельном окне, который можно будет перемещать по экрану и изменять его размер.

Но среди всех этих нововведений самым главным станет возможность приема звонка в небольшом окне, размещенном в верхней части экрана.

Apple для iPhone представила операционную систему iOS 14

Сейчас при входящем вызове интерфейс звонка занимает весь экран и закрывает запущенное приложение.

На это пользователи iPhone жаловались очень много лет, так как им в случае запущенной программы или игры приходилось принимать или отклонять звонок, либо ждать, когда звонящий прекратит вызов.

Еще в iOS 14 во время запущенной программы небольшую панель вызова можно будет даже смахнуть в сторону как обычное уведомление.

Apple в новой версии iOS расширила функционал своего голосового помощника, который получил функцию переводчика, и через него уже можно будет общаться с носителями другого языка.

Причем это можно будет делать даже при отсутствии доступа к Интернету. Также смартфоны под управлением iOS 14 позволяют отпирать и заводить автомобиль.

Такой функцией первыми обзаведутся автомобили от компании BMW, но это произойдет только в следующем году.

На презентации еще было сказано, что компания сейчас работает с автопроизводителями для создания единого стандарта, через который iPhone можно использовать как бесключевой доступ к автомобилю.

Вся эта система должна работать через встроенный в смартфон чип U1.

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