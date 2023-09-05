Главная » Новости

Apple для Arcade выпустит мобильный боевик про Джеймса Бонда

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Компания Apple объявила о четырех играх, которые будут доступны подписчикам сервиса Apple Arcade в сентябре. Одной из этих игр станет мобильный стелс-боевик с видом сверху под названием «Cypher 007,» основанный на персонаже Джеймса Бонда. Релиз этой игры запланирован на 29 сентября.

Apple для Arcade выпустит мобильный боевик про Джеймса Бонда

Помимо «Cypher 007,» подписчики Apple Arcade смогут насладиться играми «Japanese Rural Life Adventure,» «Junkworld» и «My Talking Angela 2+.» Кроме того, в сентябре в сервисе будет доступно обновление для более чем 40 игр, включая аркадный хит «Hello Kitty Island Adventure.»

Тем временем студия IO Interactive, известная своей работой над франшизой «Hitman,» разрабатывает новую игру по вселенной Джеймса Бонда для персональных компьютеров и игровых консолей. Проект пока имеет временное название «Project 007,» и о деталях игры пока мало что известно.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.