Apple для Arcade выпустит мобильный боевик про Джеймса Бонда

Компания Apple объявила о четырех играх, которые будут доступны подписчикам сервиса Apple Arcade в сентябре. Одной из этих игр станет мобильный стелс-боевик с видом сверху под названием «Cypher 007,» основанный на персонаже Джеймса Бонда. Релиз этой игры запланирован на 29 сентября.

Помимо «Cypher 007,» подписчики Apple Arcade смогут насладиться играми «Japanese Rural Life Adventure,» «Junkworld» и «My Talking Angela 2+.» Кроме того, в сентябре в сервисе будет доступно обновление для более чем 40 игр, включая аркадный хит «Hello Kitty Island Adventure.»

Тем временем студия IO Interactive, известная своей работой над франшизой «Hitman,» разрабатывает новую игру по вселенной Джеймса Бонда для персональных компьютеров и игровых консолей. Проект пока имеет временное название «Project 007,» и о деталях игры пока мало что известно.