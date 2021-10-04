Apple делает закладки iCloud Safari зашифрованными

Apple включила сквозное шифрование для закладок Safari в iCloud , еще больше расширив тип пользовательских данных, которые компания полностью шифрует, предлагая высочайший уровень конфиденциальности и защиты данных.

Обнаруженное на Reddit обновление страницы Apple « Обзор безопасности iCloud » показало, что наряду с вкладками и историей Safari закладки Safari теперь имеют сквозное шифрование, что означает, что никто, даже Apple, не может получить доступ к сохраненным закладкам Safari пользователей. Судя по срокам обновления, Apple, вероятно, внесла это изменение в выпуск iOS и iPadOS 15 . Apple не ответила на запрос о комментарии.

Теперь, когда закладки Safari являются добавленной точкой данных, которая зашифрована сквозным шифрованием, стоит отметить то, что остается незашифрованным. Например, резервные копии «iCloud» защищены только с помощью 128-битного шифрования AES, а также фотографий , напоминаний, заметок и т. Д. В последние месяцы Apple столкнулась с необходимостью сделать фотографии iCloud и резервные копии iCloud‌ полностью зашифрованными, но компания еще не внесла этих изменений.