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Apple делает новый экранный игровой контроллер доступным для разработчиков на iOS 15 и iPadOS 15

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Во время конференции Platforms State of the Union на WWDC на этой неделе Apple представила новый API для iOS 15 и iPadOS 15, который позволяет разработчикам реализовать виртуальный игровой контроллер на экране в своих играх для iPhone и iPad с помощью всего нескольких строк кода.

Apple делает новый экранный игровой контроллер доступным для разработчиков на iOS 15 и iPadOS 15

Хотя во многих играх для iPhone и iPad уже есть элементы управления на экране, новый виртуальный игровой контроллер Apple доступен всем разработчикам, его легко добавить и настроить для каждой игры. Apple заявила, что экранный контроллер можно настроить для различных раскладок: с левой и правой стороны доступны до четырех кнопок, а также джойстик, d-pad или тачпад.

«Эти новые экранные элементы управления для iPhone и iPad выглядят потрясающе, и они тщательно настроены для расположения захвата в зависимости от размера руки, а также для отличной отзывчивости и ощущения, — сказал Нат Браун, инженер Apple, работающий в Game Technologies.

Apple предлагает сеанс WWDC и документацию для разработчиков с более подробной информацией.

Apple IOS 15 iPadOS 15
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