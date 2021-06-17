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Apple дарит бесплатные AirPods при покупке соответствующего критериям Mac или iPad

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Как стало известно Astera.ru, Apple объявила о начале сезонной распродажи товаров для школьных принадлежностей на предстоящий учебный год в США и Канаде, предлагая студентам бесплатные AirPods наряду с покупкой некоторых моделей Mac и iPad.

Apple дарит бесплатные AirPods при покупке соответствующего критериям Mac или iPad

Подобно прошлогодней акции, в этом году предложение включает бесплатные «AirPods» второго поколения, а также покупку MacBook Air, MacBook Pro, нового 24-дюймового iMac, Mac Pro, Mac mini и нового iPad Pro с процессором M1. Наряду с бесплатными «AirPods» квалифицированные студенты и преподаватели могут получить 20% скидку на AppleCare + при покупке.

AirPods Apple
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