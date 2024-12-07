Apple через пару лет добавит в свои MacBook поддержку сим-карт

Возможность добавления поддержки сотовой связи в ноутбуки MacBook обсуждается в связи с разработкой нового модема Apple. Об этом сообщил инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.

По его информации, Apple начала работу над чипом, который объединит функции сотовой связи, Wi-Fi и Bluetooth, в начале 2023 года.

Первый модем компании появится в iPhone и iPad в 2025 году, а первым устройством с новым модемом станет iPhone SE, который ожидается весной 2025 года.

Гурман отметил, что MacBook может получить этот модем только во втором поколении, что позволит пользователям выходить в интернет без Wi-Fi. На данный момент такая функция доступна только для iPhone, Apple Watch и iPad.

Поддержка сотовой связи в ноутбуках Apple не ожидается до 2026 года, когда выйдет модем второго поколения с более высокими скоростями.

Кроме того, шлем смешанной реальности Vision Pro также будет поддерживать сотовую связь, но его релиз также связан с выходом второго поколения модема.