Apple частично перенесет сборку iPad и MacBook из Китая во Вьетнам

Сборка продукции американской компании в Китае осуществляется на предприятии Foxconn, к которой недавно и обратилась Apple.

Официально о планах перенести частично сборку iPad и MacBook из Китая во Вьетнам не сообщалось. Об этом сообщил инсайдер, ссылаясь на источник, знакомый с планами Foxconn.

Согласно этим данным, руководство Apple обратилось к Foxconn с просьбой частично перенести производство iPad и MacBook с предприятия в Китае на завод во Вьетнаме.

Для американской компании такой шаг позволит минимизировать последствия торговой войны между Китаем и США.

Источник сообщает, что Foxconn уде приступила к строительству сборочных линий во Вьетнаме, где будут выпускать планшеты и ноутбуки.

По предварительным данным, сборка будет организована уже во второй половине будущего года.