Apple быстро нашла нового партнёра для открытия своей кредитной карты

После разрыва с банком Goldman Sachs, с которым Apple работала над кредитными картами Apple Card, компания нашла нового потенциального партнера в короткие сроки.

Хотя официальных заявлений пока нет, по словам информатора Марка Гурмана, всё указывает на то, что новым партнером IT-корпорации станет американский банк Chase. Инсайдер считает, что на это намекает тот факт, что Chase является одним из старейших партнеров Apple в области Apple Pay, и у него на счету хранится как минимум 60 миллиардов долларов.

Если это действительно так, то Chase поможет Apple перезапустить Apple Card во всем мире. Предыдущий банк, с которым у Apple возникли убытки, выпускал карты на основе платежной системы American Express. Chase будет выпускать карты MasterCard, что позволит Apple предложить Apple Card во всех странах, где принимают MasterCard.