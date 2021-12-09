В Apple продолжат выпускать смартфоны iPhone SE в 2022 и 2023 годах

На глобальном рынке бюджетная серия пользуется большим спросом, при этом она не занимает лидирующую позицию в продажах компании.

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко для инвесторов составил прогноз по серии iPhone SE, и с записями авторитетного инсайдера также ознакомились журналисты.

Аналитик Мин-Чи Ко считает, что компания Apple в дальнейшем не станет отказываться от серии iPhone SE, которая еще будет выпускаться в 2022 и 2023 году.

Причем в следующем поколении iPhone SE получит 3 ГБ оперативной памяти, но внешность устройства скорее всего не изменится. А вот в 2023 году у модели вырастет размер экрана и объём оперативной памяти – до 4ГБ.

Поставщиков комплектующих для iPhone SE будет несколько, среди них будет и компания Luxshare-ICT.

Напомним, iPhone SE появился в 2016 году. Эта модель до сих пор поддерживается, ведь для нее разработчик выпустил iOS 15, но из-за старого «железа» особо ничего нового iOS 15 не принесла.

Сейчас актуальной моделью считается iPhone SE в корпусе iPhone 8.