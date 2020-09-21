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Apple будет выпускать iPhone с ЖК-экраном ещё 3-5 лет

21.09.2020 09:32

Как сообщает CBN, после того, как Sharp приобрела в конце прошлого месяца завод Japan Display Corporation (JDI) в Хакусане, Apple попросила Sharp увеличить производство панелей для iPhone. Таким образом, завод в Хакусане будет перезапущен в течение этого года.

Sharp пока не дал комментариев по этому поводу. Но есть все основания полагать, что в этом году Apple закажет у Sharp больше панелей. Чен Цзюнь, главный аналитик Qunzhi Consulting, сказал, что Sharp станет крупнейшим поставщиком ЖК-экранов для iPhone в будущем и продолжит расширять свой бизнес B2B.

28 августа Sharp объявила, что потратит 390 миллионов долларов на приобретение завода JDI Baishan.

В последней серии iPhone 11 от Apple в настоящее время используются ЖК-экраны и OLED-экраны. В 5,8-дюймовом iPhone 11 Pro и 6,5-дюймовом iPhone 11 Pro Max используются OLED-экраны, а в 6,1-дюймовом iPhone 11 — ЖК-панели.

Серия iPhone 12 следующего поколения от Apple будет включать четыре модели. Согласно текущим новостям, все четыре модели серии будут использовать OLED-экраны. В связи с этим Чен Цзюнь сказал, что Apple по-прежнему сохранит смартфон с ЖК-экраном (возможно, это будет iPhone SE) в ближайшие три-пять лет.

В настоящее время LGD, JDI и Sharp являются основными поставщиками ЖК-экранов для Apple iPhone. Однако в следующем году LGD поставит Apple OLED-экраны, выйдя из списка поставщиков ЖК-экранов.

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