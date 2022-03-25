Apple будет вынуждена разрешить стороннюю загрузку и сторонние магазины приложений в соответствии с новым законом ЕС

Apple будет вынуждена разрешить пользователям устанавливать приложения из-за пределов App Store в соответствии с законодательством, недавно обнародованным ЕС. Это положение было включено в первоначальное предложение блока о масштабном Законе о цифровых рынках , или DMA, который на этой неделе стал на один шаг ближе к подписанию закона , и представитель ЕС подтвердил, что это положение все еще включено.

«Мы считаем, что владелец смартфона должен иметь свободу выбора, как им пользоваться», — заявил официальный представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке в заявлении по электронной почте. «Эта свобода включает в себя возможность выбирать альтернативные источники приложений на вашем смартфоне. Благодаря DMA владелец смартфона по-прежнему сможет пользоваться безопасными и надежными услугами магазина приложений по умолчанию на своих смартфонах. Кроме того, если пользователь того пожелает, DMA позволит владельцу смартфона также выбирать другие безопасные магазины приложений».

В дополнение к разрешению сторонних магазинов на своей платформе Apple также будет вынуждена разрешить пользователям устанавливать приложения из сторонних источников (практика, известная как неопубликованная загрузка) и позволить разработчикам использовать App Store без использования платежных систем Apple .

Европейский парламент еще не принял закон о прямом доступе к памяти, но ожидается, что он будет одобрен без особых проблем. Это может означать, что DMA вступит в силу уже в октябре этого года. Затем государства-члены ЕС смогут выбирать, как именно интерпретировать акт ЕС в национальном законодательстве.

В прошлом Apple категорически возражала против загрузки неопубликованных приложений на iPhone, утверждая, что это поставит под угрозу безопасность ее платформы. «Разрешение боковой загрузки снизит безопасность платформы iOS и подвергнет пользователей серьезным угрозам безопасности не только в сторонних магазинах приложений, но и в App Store», — говорится в отчете Apple, опубликованном в прошлом году . Тим Кук утверждал, что боковая загрузка «уничтожит безопасность iPhone».

Хотя Mac уже давно позволяет пользователям загружать приложения из-за пределов официального магазина Apple, Apple утверждает, что этот подход не подходит для iPhone, поскольку эти устройства несут более конфиденциальную информацию. Несмотря на это, у достаточно решительных пользователей есть множество способов загрузить приложения на iPhone. AltStore устанавливает на iPhone целый сторонний магазин приложений, а собственная программа корпоративных приложений Apple позволяет компаниям загружать пользовательские приложения. Разработчики также часто используют TestFlight для распространения приложений, которые не были полностью одобрены для App Store.

ЕС считает, что проблемы безопасности Apple можно смягчить, предоставив пользователям право выбора, позволив им выбирать в настройках своего устройства и выбирать, откуда им удобно устанавливать приложения. Google уже предлагает аналогичные переключатели на Android, которые пользователь должен отключить вручную, чтобы загружать приложения из сторонних источников.

Когда мы обратились за комментариями, Apple заявила, что обеспокоена тем, что «некоторые положения DMA создадут ненужные уязвимости в отношении конфиденциальности и безопасности для наших пользователей, в то время как другие запретят нам взимать плату за интеллектуальную собственность, в которую мы вкладываем большие средства».