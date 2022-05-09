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Apple будет вынуждена открыть доступ к системе бесконтактных платежей для сторонних компаний

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Apple полностью контролирует свою операционную систему и никому не позволяет использовать некоторые функции.

Так, NFC в смартфоне iPhone можно использовать только для Apple Pay, причем альтернативные платежные системы привязать к устройству нельзя, так как у разработчиков нет возможности использовать модуль NFC.

Европейские антимонопольщики намерены изменить это, они собираются заставить американскую компанию изменить условия использования модуля для быстрых платежей.

По данным Bloomberg, компания Apple уже рассматривает возможность выполнения требования европейской организации, но пока только для того, чтобы через NFC можно было получать и отправлять некоторую информацию.

В будущем Apple может позволить на смартфонах заменять Apple Pay на другую платежную систему. Сейчас такое действие можно совершить только на Android-смартфонах.

 

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