Apple больше не может принуждать разработчиков использовать покупки в приложении

Судья Ивонна Гонсалес Роджерс вынес на решение в близкородственном наблюдаемый суде между Apple , и Epic Games в пятницу.

Роджерс издал судебный запрет, в котором говорилось, что Apple больше не будет разрешено запрещать разработчикам предоставлять ссылки или другие сообщения, которые отвлекают пользователей от покупок Apple в приложениях, на которые приходится от 15% до 30% валовых продаж.

Судебный запрет рассматривает давнюю жалобу разработчиков и повышает вероятность того, что разработчики могут направить своих пользователей на свои веб-сайты для подписки или покупки цифрового контента, что нанесет ущерб продажам Apple App Store, которые в 2020 году составили около 64 миллиардов долларов .

Акции Apple упали на 2% на торгах в пятницу.

Это решение завершает первую часть битвы между двумя компаниями за политику Apple App Store и за то, сдерживают ли они конкуренцию. Apple выиграла по 9 из 10 пунктов, но было установлено, что она ведет антиконкурентное поведение в соответствии с законодательством Калифорнии, и будет вынуждена изменить свою политику в App Store и ослабить контроль над покупками в приложениях. Судебный запрет вступит в силу в декабре.

«Суд приходит к выводу, что положения Apple, запрещающие рулевое управление, скрывают важную информацию от потребителей и незаконно ограничивают выбор потребителей», — написал Роджерс. «В сочетании с зарождающимися нарушениями антимонопольного законодательства Apple, эти положения по борьбе с рулевым управлением являются антиконкурентными, и необходимы общенациональные средства правовой защиты для отмены этих положений».

Однако Роджерс сказал, что Apple не была монополистом и «успех не является незаконным».

«Учитывая протокол судебного разбирательства, Суд не может в конечном итоге сделать вывод, что Apple является монополистом ни в соответствии с федеральным, ни в соответствии с антимонопольным законодательством штата», — написал Роджерс.

Суд состоялся в мае в Окленде, штат Калифорния, и в нем участвовали руководители обоих компаний, которые дали показания в открытом судебном заседании. Люди, знакомые с процессом, ранее говорили CNBC, что обе стороны ожидали обжалования решения независимо от того, каким оно было.

«Сегодня суд подтвердил то, что мы знали с самого начала: App Store не нарушает антимонопольное законодательство. Суд признал, что «успех не является незаконным», — говорится в заявлении Apple. «Apple сталкивается с жесткой конкуренцией в каждом сегменте, в котором мы ведем бизнес, и мы считаем, что клиенты и разработчики выбирают нас, потому что наши продукты и услуги являются лучшими в мире».

С тех пор, как испытание закончилось, но до того, как было принято решение, Apple внесла несколько изменений, чтобы успокоить критиков , некоторые в рамках расчетов с другими разработчиками приложений, в том числе ослабить некоторые правила отправки электронной почты клиентам, чтобы побудить их совершать покупки вне приложения, и разрешив некоторые из них. ссылки в приложениях.

Роджерс написала в решении, что она не согласна как с Apple, так и с Epic Games по поводу того, как Apple якобы доминирует на рынке. Роджерс обнаружил, что это были «транзакции цифровых мобильных игр», а не все приложения для iPhone, как утверждала Epic Games, и не все видеоигры, как заявляла Apple.