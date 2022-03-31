Apple больше не будет ремонтировать iPhone, заявленные как утерянные или украденные

У Apple всегда была политика не предоставлять услуги по ремонту утерянных или украденных устройств, но только в том случае, если у них была включена функция «Найти». Теперь компания также откажет в ремонте iPhone, если устройство будет сообщено как потерянное или украденное в реестре устройств GSMA.

Согласно внутреннему меморандуму, разосланному сотрудникам Apple Store и авторизованным поставщикам услуг Apple (через MacRumors ), компания теперь будет использовать базу данных реестра устройств GSMA, чтобы проверить, зарегистрировано ли устройство как утерянное, прежде чем предоставлять какой-либо ремонт. Если внутренние системы компании указывают, что устройство «объявлено пропавшим без вести», технические специалисты должны отказаться от ремонта.

Для тех, кто не знаком, GSMA Device Registry представляет собой глобальную базу данных, которая позволяет владельцам смартфонов регистрировать такие события, как потеря, кража, мошенничество или указывать, что на устройство распространяется план оплаты. Имея IMEI телефона, компании, имеющие доступ к этой платформе, могут легко проверить, относится ли устройство к какой-либо из этих категорий.

Новая политика направлена ​​на предотвращение замены украденных iPhone на новые, если на них никогда раньше не был включен Find My. Конечно, для тех устройств с включенным Find My ничего не меняется — компания уже отказывает в услугах по ремонту заблокированных устройств.

Стоит отметить, что в некоторых случаях Apple может принять счет-фактуру вашего устройства в качестве доказательства покупки для ремонта или замены вашего устройства, если по какой-то причине вы потеряли доступ к своему Apple ID.