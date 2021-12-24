Apple больше других продала смартфонов с 5G по всему миру

Как и предполагалось 5G даст новый толчок продажам смартфонов, и в 2021 году спрос на аппараты с поддержкой сетей пятого поколения превзошел все ожидания.

По данным Strategy Analytics, лидером продаж среди 5G-смартфонов на глобальном рынке стала Apple.

Этому американскому производителю удалось занять четверть рынка. Следом за «яблочными» смартфонами расположились аппараты от Xiaomi.

Samsung занимает третью строчку. Далее по списку следуют Oppo, Vivo, Honor и Realme, причем самым быстрорастущим брендом Android 5G стала китайская компания Honor.

После того как она стала отдельным производителем спрос на ее 5G аппараты резко вырос на 194%.