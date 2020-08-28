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Apple блокирует обновление Facebook, в котором объявлен 30%-ный налог на App Store

28.08.2020 09:22

Apple заблокировала обновление Facebook из-за информирования пользователей о том, что Apple будет собирать 30% с покупок в приложениях, сделанных с помощью запланированной новой функции, сообщает Reuters. Apple заявила, что обновление нарушило правило App Store, которое не позволяет разработчикам показывать пользователям «нерелевантную» информацию.

Новая функция позволяет пользователям Facebook покупать билеты на онлайн-мероприятия прямо через приложение. Правила Apple гласят, что для покупок цифрового контента необходимо использовать платежную систему App Store, что дает Apple 30% от общей суммы. Facebook заявляет, что попросил Apple отказаться от этой платы, чтобы вся прибыль могла пойти организаторам мероприятий, но Apple отказалась. Эта функция теперь доступна, но без сообщения о 30% комиссии Apple.

Ранее в этом месяце Facebook выпустил изображение, показывающее, как сообщение будет выглядеть в приложении.

Apple блокирует обновление Facebook, в котором объявлен 30%-ный налог на App Store

Планируемое сообщение на Android должно было гласить: «Facebook не берет комиссию с этой покупки». По данным Reuters, это сообщение не отображается и в версии приложения, загруженной через Google Play.

«Сейчас, более чем когда-либо, у нас должна быть возможность помочь людям понять, куда на самом деле идут деньги, которые они намерены вкладывать в малый бизнес», — говорится в заявлении Facebook для Reuters. «К сожалению, Apple отклонила наше уведомление о прозрачности в отношении 30%-ного налога, но мы все еще работаем над тем, чтобы сделать эту информацию доступной внутри приложения».

Неясно, как именно Facebook мог это сделать, и неудивительно, что Apple заблокировала уведомление. Apple строго относится к приложениям, которые пытаются объяснить политику App Store — например, таким приложениям, как Netflix, Kindle и Spotify, не разрешается упоминать, что пользователи могут платить в Интернете, без участия Apple.

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