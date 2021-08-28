Apple бесплатно заменит дефектные динамики на iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Apple объявила о программе замены некоторых смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro с неисправными динамиками. Неисправные динамики в двух моделях были связаны с устройствами, выпущенными в период с октября 2020 года по апрель 2021 года. Пользователи часто сообщали, что они не могут получать звук из своих наушников при звонках со своих телефонов.

В официальном заявлении Apple говорится, что она уже начала замену неисправных динамиков для двух моделей, и призывает владельцев таких устройств использовать любой из доступных каналов для ремонта своих устройств без дополнительных затрат. Американский технический центр заявляет, что он определил, что только у небольшого процента устройств iPhone 12 и iPhone 12 Pro могут возникать проблемы со звуком из-за возможного отказа компонентов на модуле приемника их устройств. Если ваш iPhone 12 или iPhone 12 Pro не издает звук из приемника во время разговора, возможно, вы входите в число тех немногих, у кого есть заявленная проблема, и ваше устройство может подлежать ремонту.

Пользователям рекомендуется выполнять резервное копирование данных своего телефона любым способом, чтобы защитить себя от потенциальной потери таких данных. Непонятно, как долго продлится программа бесплатной замены динамика.

Apple не привела никаких цифр по количеству неисправных модулей динамиков. Владельцам Apple, попадающим в эту категорию, рекомендуется посетить любого из авторизованных поставщиков услуг Apple или Apple или через Центр поддержки Apple. Услуга бесплатна и распространяется только на устройства, экраны которых еще не были повреждены. Любой блок, который приходит с неисправным экраном, должен будет решить проблему с экраном, прежде чем он будет отремонтирован.

Источник — Astera.