Apple Beats Studio Buds работают на чипсете MediaTek вместо Apple H1

Несколько дней назад Apple выпустила настоящие беспроводные наушники Beats Studio Buds, которые сильно отличаются по дизайну и функциям от бренда Beats Powerbeats Pro, выпущенного в 2019 году.

В отчете Ming-Chi Kuo, аналитика Tianfeng International, говорится, что недавно выпущенные Beats Studio Buds работают на чипе MediaTek TWS, изготовленном по 22-нм техпроцессу, а не на чипе Apple H1, изготовленном по 16-нм техпроцессу.

Считается, что причиной использования набора микросхем MediaTek, а не собственного полупроводникового продукта компании является лучшая совместимость с устройствами Android, поскольку американский технический гигант теперь уделяет внимание пользователям Android, а также увеличивает свою долю рынка в категории настоящих беспроводных наушников.

Еще одной причиной, по которой технический гигант использовал набор микросхем MediaTek, могут быть сокращенные сроки разработки, более гибкие и конкурентоспособные стратегии, снижение затрат и отличие от серии AirPods.

Учитывая, что Apple теперь использует чипсет MediaTek в своих предложениях TWS, тайваньская компания теперь сможет продвигать продукт и другим компаниям, помогая MediaTek увеличить свои продажи в сегменте чипов TWS.

Далее в отчете говорится о рыночной доле носимых устройств. Он добавляет, что, хотя Apple остается лидером рынка в этой категории, ее рыночная доля сокращается. Из-за более низкого, чем ожидалось, спроса на AirPods во втором квартале 2021 года прогноз поставок был снижен до примерно 70-75 миллионов единиц вместо примерно 85 миллионов единиц.

Источник — Astera.