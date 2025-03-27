Apple анонсировала WWDC 2025: конференция разработчиков пройдет в июне

Компания Apple объявила, что её ежегодная конференция для разработчиков, WWDC, пройдет с 9 по 13 июня в кампусе Apple Park в Калифорнии.

Мероприятие начнется с большой презентации, где будут анонсированы новые продукты.

Сьюзан Прескотт, вице-президент Apple, отметила, что компания рада провести ещё один успешный WWDC и поделиться новыми инструментами для разработчиков.

Ожидается, что на конференции представят обновления для операционных систем, включая долгожданный апгрейд голосового помощника Siri с новыми ИИ-функциями, который был анонсирован год назад, но ещё не реализован из-за технических сложностей.

Инсайдеры сообщают, что новые версии iOS 19, iPadOS 19 и macOS получат значительный редизайн, обновляющий иконки и меню для более согласованного интерфейса на всех устройствах Apple.