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Apple анонсировала новый стилус Pencil с магнитным креплением и USB-C

Автор На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

Apple анонсировала свой новый Apple Pencil, который стал более доступным для широкой аудитории. Обладая пиксельной точностью, низкой задержкой и чувствительностью к наклону, этот стилус предназначен для заметок, рисования, аннотаций и других творческих задач. Однако главной новинкой стал USB-C порт, который обеспечивает зарядку и подключение устройства.

Новый Apple Pencil имеет матовую отделку и плоскую грань, благодаря которой он может магнитно прикрепляться к iPad для удобного хранения. Ожидается, что новый Apple Pencil поступит в продажу в начале ноября.

Важно отметить, что это не Pro-версия стилуса, а более доступная альтернатива. Он займет свое место между первым и вторым поколениями Apple Pencil. Стоимость нового устройства составляет $79, и оно совместимо со всеми моделями iPad, оснащенными портом USB-C.

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