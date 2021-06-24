Поставщики Apple, по-видимому, начали поставки компонентов для AirPods следующего поколения. Ожидается, что грядущие наушники от компании появятся в продаже в конце этого года.

Согласно платному отчету DigiTimes, около семи поставщиков гиганта из Купертино начали отгрузку заказов на компоненты, связанные с печатными платами. В отчете добавлено, что «поставщики, включая Semco, LG Innotek, Kinsus, Unimicron, Nan Ya, Zhen Ding и AT&S, начали поставки субстратов BT для продуктов Apple следующего поколения, включая Apple Watch, AirPods и iPhone, которые все используют SiP. модули». Сообщается, что новость поступает из отраслевых источников, близких к делу.

Согласно предыдущим отчетам, AirPods третьего поколения, запуск которых запланирован на конец этого года, будут иметь дизайн, аналогичный AirPods Pro, но с более короткой ножкой. Примечательно, что это станет первым обновлением в серии наушников от компании с 2019 года. Хотя дизайн может быть похож на вариант Pro, AirPods третьего поколения будут стоить ниже, чем AirPods Pro. Хотя, вероятно, также будут исключены некоторые высококлассные функции, такие как активное шумоподавление (ANC), чтобы снизить цену.

Источник — Astera.