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Apple A15 Bionic получит конфигурацию 6-ядерного процессора, аналогичную A14

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Новый отчет показал, что конфигурация ЦП грядущего набора микросхем Apple A15 Bionic будет аналогична конфигурации процессора A14 Bionic последнего поколения.

Apple A15 Bionic получит конфигурацию 6-ядерного процессора, аналогичную A14

Согласно отчету, будущий процессор от гиганта из Купертино будет поставляться с аналогичной конфигурацией процессора, которую мы видели раньше. Тем не менее, эта новая итерация, скорее всего, прибудет с улучшенными характеристиками и энергоэффективностью. Несмотря на то, что A15 Bionic будет поставляться с различными улучшениями, он по-прежнему будет иметь такое же количество ядер в процессоре, которое составляет 6. Однако заметным отличием нового чипсета является то, что он будет сделан на узле N5P от TSMC.

Для тех, кто не знает, A14 Bionic был построен по 5-нм техпроцессу от TSMC, но ожидается, что будущий узел предложит определенные улучшения по сравнению с 5-нм архитектурой. Это также означает, что гигант из Купертино еще не перешел на 4-нм техпроцесс в этом году. Глядя на A14, он имел два высокопроизводительных ядра в паре с четырьмя энергоэффективными ядрами, поэтому мы можем ожидать, что A15 будет следовать аналогичной схеме.

Apple A15 Bionic получит конфигурацию 6-ядерного процессора, аналогичную A14

Между тем, другой отчет также показал, что Apple увеличивает производство своих iPhone 13 серии на 20 процентов по сравнению с его предшественниками. Обычно бренд нацелен на выпуск около 75 миллионов единиц iPhone до конца года. Но высокие продажи iPhone 12 серии, по-видимому, привели к тому, что Apple попросила своих поставщиков построить до 90 миллионов единиц iPhone 2021 года, поскольку она ожидает, что 5G станет стандартом, который подтолкнет пользователей к обновлению.

Источник — Astera.

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