Новый отчет показал, что конфигурация ЦП грядущего набора микросхем Apple A15 Bionic будет аналогична конфигурации процессора A14 Bionic последнего поколения.

Согласно отчету, будущий процессор от гиганта из Купертино будет поставляться с аналогичной конфигурацией процессора, которую мы видели раньше. Тем не менее, эта новая итерация, скорее всего, прибудет с улучшенными характеристиками и энергоэффективностью. Несмотря на то, что A15 Bionic будет поставляться с различными улучшениями, он по-прежнему будет иметь такое же количество ядер в процессоре, которое составляет 6. Однако заметным отличием нового чипсета является то, что он будет сделан на узле N5P от TSMC.

Для тех, кто не знает, A14 Bionic был построен по 5-нм техпроцессу от TSMC, но ожидается, что будущий узел предложит определенные улучшения по сравнению с 5-нм архитектурой. Это также означает, что гигант из Купертино еще не перешел на 4-нм техпроцесс в этом году. Глядя на A14, он имел два высокопроизводительных ядра в паре с четырьмя энергоэффективными ядрами, поэтому мы можем ожидать, что A15 будет следовать аналогичной схеме.

Между тем, другой отчет также показал, что Apple увеличивает производство своих iPhone 13 серии на 20 процентов по сравнению с его предшественниками. Обычно бренд нацелен на выпуск около 75 миллионов единиц iPhone до конца года. Но высокие продажи iPhone 12 серии, по-видимому, привели к тому, что Apple попросила своих поставщиков построить до 90 миллионов единиц iPhone 2021 года, поскольку она ожидает, что 5G станет стандартом, который подтолкнет пользователей к обновлению.

Источник — Astera.