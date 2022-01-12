АПЛ заключила рекордный контракт на телеправа

Сделка была заключена с американской телекомпанией NBC Universal

Клубы Английской Премьер-лиги не просто так считаются самыми богатыми в мире. Это самый популярный чемпионат, поэтому английские команды получают большие суммы за телетрансляции. Сейчас АПЛ плавно подходит к экватору, а 13 января состоится очередной матч 18-го тура, в котором «Вест Хэм» дома будет принимать «Норвич». Свои котировки на это противостояние уже выставила букмекерская компания 1Win. Подробнее почитать о том, где найти зеркало 1Win, можно на сайте «Рейтинг Букмекеров».

Контракт между Английской Премьер-лигой и американской телекомпанией NBC Universal рассчитан на 6 лет. За это время АПЛ получит 2 миллиарда фунтов стерлингов, что стало новой рекордной суммой. Предыдущее соглашение на аналогичный срок было рассчитано на сумму почти 750 миллионов фунтов стерлингов.

Американский телеканал за эти годы заметно продвинулся в плане медийности, а количество зрителей увеличилось в несколько раз. Произошло это, во многом, из-за вещания матчей английского футбола. Обе стороны очень рады продолжению сотрудничества, так как NBC продолжает наращивать свое влияние на американском телевидении, а Английская Премьер-лига получает еще больше денег.

Помимо этого АПЛ продала права на телевещание британским каналам – Sky Sports, BBC Sports и BT Sport. В совокупности Английская Премьер-лига получит от них почти 5 миллиардов фунтов за ближайшие 3 года. Российский телеканал «Матч ТВ» также заключил 6-летний контракт, по которому будет платить 1,2 миллиарда рублей ежегодно.