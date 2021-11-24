АПЛ продала NBC медиаправа на показ матчей в США за $2,7 млрд

АПЛ продала медиаправа на телетрансляцию футбольных матчей лиги в США медиакомпании NBC. Об этом сообщила британская газета Guardian.

По данным издания, стоимость сделки составит 2,7 млрд долларов. Новый договор станет самым дорогим за всю историю лиги. Стоимость прошлого контракта NBC с АПЛ, который был заключен в 2015 году, не превышала 1 млрд долларов. Руководитель NBC Sports Джон Миллер объяснил такую разницу в цене тем, что АПЛ «великолепно зарекомендовала себя в Соединенных Штатах Америки». В настоящий момент проходит 30-й розыгрыш АПЛ. Свои котировки на результаты игр предлагает БК 1xwin. Подробный обзор конторы доступен здесь.

Сообщается, что срок нового соглашения NBC с лигой составит шесть лет.

За права на показ матчей АПЛ также вели борьбу корпорации ViacomCBS и Disney ESPN. Что совсем не удивительно, ведь матчи Английской Премьер-лиги обладают огромной популярностью среди миллионов болельщиков по всему миру.

Данный контракт заокеанской компании доказывает рост привлекательности английского футбола в США, где этому виду спорта всегда было тяжело бороться за эфирное время на рынке, на котором первое место занимали американский футбол, баскетбол и бейсбол.