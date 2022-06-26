AOKZOE готовит свою портативную консоль, на которой можно играть в Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 считается очень требовательной игрой для компьютеров, и для ее работы на портативной консоли разработчики решили установить процессор Ryzen 6800U с 12-ядерной графикой RX 680M.

Консоль от компании AOKZOE получит не только мощное «железо», но также и IPS экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и яркостью до 380 нит.

Приставка будет оснащаться 16 или 32 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X-6400, а для твердотельного накопителя будет использовать слот M.2 2280. Еще будет поддержка карт памяти microSD.

В консоли также предложат подсветку RGB, гироскоп, вибромотор, WiFi 6, Bluetooth 5.0 и стереодинамики. Реализовали даже быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Консоль AOKZOE со следующего месяца станет доступна по предзаказу, а поставки ее запланированы на сентябрь.