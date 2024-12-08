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AOC вывела на рынок новый монитор AGON Q27G4XY с Google TV

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Компания AOC анонсировала новый 27-дюймовый монитор AGON Q27G4XY, который ориентирован не только на геймеров, но и на любителей онлайн-кинотеатров, а его стоимость составляет 299 долларов.

AOC вывела на рынок новый монитор AGON Q27G4XY с Google TV

Благодаря операционной системе Google TV, этот монитор может функционировать как современный умный телевизор без подключения к ПК.

Монитор оснащен 27-дюймовой WLED-матрицей с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой обновления до 180 Гц. Время отклика составляет всего 1 мс, а еще поддерживаются технологии AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC, а также стандарт HDR10.

AOC вывела на рынок новый монитор AGON Q27G4XY с Google TV

С помощью Google TV пользователи могут управлять устройством голосом, смотреть фильмы, устанавливать приложения и выходить в интернет.

Для подключения к сети предусмотрен порт Ethernet, а для периферийных устройств — разъемы USB Type-A и Type-C. Также имеются HDMI, гнездо для наушников и встроенные динамики.

AOC вывела на рынок новый монитор AGON Q27G4XY с Google TV

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