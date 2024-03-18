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AOC представила новый 27-дюймовый монитор Q27B2S2 за 10 тысяч рублей

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Компания AOC представила новый монитор Q27B2S2 с диагональю 27 дюймов на платформе JD.com. Этот монитор предлагает функцию «2K 100 Гц» и доступен по начальной цене 819 юаней (около 10 тысяч рублей).

AOC представила новый 27-дюймовый монитор Q27B2S2 за 10 тысяч рублей

AOC представила новый 27-дюймовый монитор Q27B2S2 за 10 тысяч рублей

Характеристики монитора включают в себя 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560×1400 и частотой обновления 100 Гц. Коэффициент статической контрастности составляет 1000:1, а динамической контрастности — 20 миллионов:1. Яркость достигает 250 нит, а скорость отклика составляет 4 мс. Он охватывает 105% цветовой гаммы NTSC и 121% цветовой гаммы sRGB.

Подставка монитора обладает возможностью вращения и наклона для удобства пользователя. Он также оснащен 1 интерфейсом HDMI 2.0 и 1 интерфейсом DP 1.2, обеспечивая широкий спектр подключения к различным устройствам.

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