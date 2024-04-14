AOC представила игровой монитор Q27G20XM с подсветкой mini LED

AOC представила новый монитор Q27G20XM, который в настоящее время доступен только на ее китайском сайте производителя.

Этот новый монитор с диагональю 27 дюймов имеет разрешение 2560 x 1440 и использует технологию подсветки mini LED с 1152 независимыми зонами освещения, обеспечивающими более глубокий черный цвет, более высокую яркость и улучшенный контраст.

Он выделяется своими возможностями HDR, предлагая стандартную яркость 700 кд/м² и пиковую яркость 1000 кд/м² для сцен с высоким контрастом, что позволяет ему получить сертификацию DisplayHDR 1000.

Монитор Q27G20XM поддерживает высокую частоту обновления 180 Гц через соединение DisplayPort и 144 Гц через HDMI, а также обладает быстрым временем отклика пикселя в одну миллисекунду. Он совместим с технологиями G-Sync и AMD FreeSync, что делает его подходящим вариантом для геймеров, использующих графические карты Nvidia или AMD.

Кроме того, он обеспечивает полное покрытие цветового пространства sRGB и Adobe RGB, что указывает на отличную цветовую точность. Он предлагает гибкость в отношении физических настроек, таких как поворот, наклон и регулировка высоты, а также поддерживает крепление VESA (100 x 100 мм).

В настоящее время компания не раскрыла деталей о доступности и цены в Китае. Также неизвестно, планирует ли AOC выпустить монитор Q27G20XM на глобальном рынке и когда это может произойти.

Источник: gizmochina