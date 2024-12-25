AOC представила два новых игровых монитора Q25G4S и Agon Pro AG276QSD

Компания AOC расширила свою линейку игровых мониторов, выпустив модели Q25G4S и Agon Pro AG276QSD, чтобы удовлетворить потребности различных пользователей.

Модель Q25G4S ориентирована на профессиональных геймеров и оснащена 24,5-дюймовой IPS панелью с разрешением Quad HD и частотой обновления 300 Гц.

Время отклика составляет 0,5 мс, что гарантирует плавный игровой процесс. Монитор также предлагает 94% охват цветового пространства DCI-P3 и угол обзора 178°, что делает его подходящим для создателей контента.

Он имеет регулируемую подставку и безрамочный дизайн, а также сертификацию TÜV Rheinland за низкий уровень синего света. Подключение возможно через два порта HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и аудиоразъём 3,5 мм.

Монитор Agon Pro AG276QSD, доступный только в Китае, предназначен для энтузиастов и поддерживает технологию QD-OLED. Он имеет 26,5 дюймов, частоту обновления 360 Гц и время отклика 0,03 мс, а также разрешение QHD 2560 x 1440 пикселей и коэффициент контрастности 1 500 000:1.

Сертификация HDR400 True Black обеспечивает глубокие чёрные цвета и яркие блики, а максимальная яркость достигает 1000 нит. Agon Pro охватывает 99% цветового спектра DCI-P3 и 100% sRGB, что делает его идеальным как для геймеров, так и для творческих профессионалов. Он также имеет два порта HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 с DSC, три порта USB 3.2 и аудиоразъём 3,5 мм.