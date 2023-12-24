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AOC представила бюджетный игровой 24-дюймовый монитор за 74 доллара

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Популярный производитель AOC представил бюджетный игровой монитор 24E11XH с впечатляющими характеристиками для его цены.

На 23,8-дюймовой IPS-панели с разрешением 1080p данная модель обеспечивает частоту обновления 100 Гц. Первоначальная стоимость составляла 599 юаней, но теперь он доступен с большой скидкой — всего за 529 юаней (около 74 долларов).

Монитор покрывает 82% цветового пространства NTSC и поддерживает 16,7 млн цветов. Время отклика составляет 4 мс. Также поддерживаются HDR и низкий уровень излучения синего света.

Наряду с портами HDMI и D-Sub, имеется возможность крепления VESA. Многочисленные режимы позволяют задействовать монитор не только для игр, но и работы дизайнера.

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