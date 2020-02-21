AOC представила 35-дюймовый изогнутый игровой монитор

AOC расширила модельный ряд мониторов новым устройством под названием AGON 3.

Новинка получила изогнутый дисплей с диагональю 35 дюймов и соотношением сторон 21:9. Разрешение матрицы 3440х1440 пикселей, а время отклика пикселя составляет 2 мс.

AOC AGON 3 позиционируется как монитор для игр с большим количество динамических сцен, в котором на задней панели есть настраиваемая RGB-подсветка.

Сама панель крепится на V-образную подставку, которая позволяет регулировать экран в пределах 120 мм.

В AOC AGON 3 заявлена поддержка HDR, G-Sync Ultimate и Quantum Dot, а последняя обеспечивает 90% покрытия DCI-P3.

Представленный монитор скоро поступит в продажу по ориентировочной цене 2,7 тыс. долларов.