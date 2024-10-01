AnTuTu: ТОП-10 флагманов возглавил Red Devil 9S Pro+, ТОП-3 субфлагманов не изменился

Сентябрь оказался спокойным месяцем на рынке мобильных телефонов на базе Android, когда крупные производители готовятся к предстоящей волне новых релизов в октябре. Тем не менее в этом месяце появились несколько интересных устройств, которые стоит отметить.

Лидер производительности Red Devil 9S Pro+ с результатом 2 142 552 балла с процессором Snapdragon 8 Gen3. На второй строчке располагается ROG 8 Pro — 2 082 175 баллов, а третий результат показал Redmi K70 Extreme Edition — 2 066 344 баллов.

В сентябре также заметно, что Vivo и её суббренд iQOO продолжают занимать половину лидирующих позиций в рейтингах производительности.

iQOO Z9 Turbo+ является новинкой месяца и он успешно дебютировал в списке, показывая результаты, близкие к iQOO Neo9S Pro, оснащённому DNT 9300+. С учётом его доступной цены, он становится сильным конкурентом на рынке.

Что касается субфлагманов, то в рейтинге AnTuTu тройка лидеров осталась прежней: OnePlus Ace 3V, realme GT Neo6 SE и

Redmi K70E.

Процессор Snapdragon 7+ Gen3 продолжает доминировать в этой категории, и ожидается, что ситуация изменится только с выходом нового высокопроизводительного процессора Snapdragon 7 Gen4.

Несмотря на относительное затишье в сентябре, смартфоны, такие как Redmi Note 14 Pro+, который занял десятое место, подтверждают, что рынок всё ещё активен.

Этот телефон стал первым с процессором Snapdragon 7s Gen3, демонстрируя неплохие результаты производительности.