AnTuTu составили и опубликовали список самых производительных субфлагманов января

Согласно самому свежему рейтингу AnTuTu за январь 2024 года, который посвящен самым производительным субфлагманам на Android, большая часть списка занята устройствами с процессорами Dimensity 8000-й серии. Однако, в тройку лидеров также попали гаджеты на базе Snapdragon 7+ Gen 2.

Лидер списка — Redmi K70E с процессором Dimensity 8300-Ultra, который набрал впечатляющие 1 382 150 баллов.

На втором и третьем местах расположились realme GT Neo5 SE и Redmi Note 12 Turbo с процессорами Snapdragon 7+ Gen 2, набравшие соответственно 1 152 981 и 1 138 730 баллов.

С четвертого по шестое места заняли модели с процессором Dimensity 8200. Среди них находятся OPPO Reno11 5G с результатом 991 708 баллов, iQOO Z8 с 957 514 баллами и iQOO Neo7 SE с 943 375 баллами.

На седьмом месте расположился Redmi Note 12T Pro на базе процессора Dimensity 8200-Ultra с результатом 889 064 баллов, на восьмом — OnePlus Ace Racing Edition с процессором Dimensity 8100-Max и 884 350 баллами, а на девятом — Redmi K60E с процессором Dimensity 8200 и 883 633 баллами. Рейтинг завершает realme GT Neo3 на базе процессора Dimensity 8100 с результатом 865 723 баллов.