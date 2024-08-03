Главная » Новости

AnTuTu составил ТОП-10 лучших телефонов по соотношению мощности и цены

Автор На чтение 1 мин Просмотров 147 Опубликовано

По данным свежего рейтинга бенчмарка AnTuTu, рассмотрены лидеры в различных ценовых категориях с учетом соотношения мощности устройства и его стоимости.

В категории до 999 юаней первое место занял двухлетний ZTE Axon A41 5G, второе — модель ZTE Voyage, третье отдано смартфону iQOO Z8x.

AnTuTu составил ТОП-10 лучших телефонов по соотношению мощности и цены

В диапазоне от 1000 до 1999 юаней лидирует Redmi Turbo 3, вторая строчка у Redmi K70E, третья принадлежит OnePlus Ace 3V.

AnTuTu составил ТОП-10 лучших телефонов по соотношению мощности и цены

С 2000 до 2999 юаней лидируют Redmi K70 Extreme Edition и Redmi K70, бронзу получил iQOO Neo9.

AnTuTu составил ТОП-10 лучших телефонов по соотношению мощности и цены

С 3000 до 3999 первое место отдали OnePlus Ace 3 Pro, за ним расположились Meizu 21 и Realme GT5 Pro.

AnTuTu составил ТОП-10 лучших телефонов по соотношению мощности и цены

В категории свыше 4000 юаней лидерство разделили Red Magic 9 Pro и OnePlus 12, третье место досталось Red Magic 9S Pro.

AnTuTu составил ТОП-10 лучших телефонов по соотношению мощности и цены

В основе большинства лидеров лежат процессоры Qualcomm Snapdragon 870-8 Gen 3, а также прошлогодние флагманы.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.