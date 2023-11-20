AnTuTu: смартфон Red Magic 9 Pro стал самым мощным в мире ещё до его дебюта

Флагманский смартфон Red Magic 9 Pro, оснащенный процессором Snapdragon 8 Gen 3, установил новый рекорд в популярном тесте производительности AnTuTu.

По предварительным данным, этот гаджет набрал удивительные 2 290 773 балла, что является абсолютным рекордом среди всех устройств, протестированных в AnTuTu.

Процессор Snapdragon 8 Gen 3 также продемонстрировал впечатляющие результаты, набрав 516 397 баллов, что значительно превышает показатели других процессоров, используемых в Android-смартфонах.

Это даже лучше, чем результаты A17 Pro, который набрал 387 450 баллов в тесте процессора.

Red Magic 9 Pro обещает стать настоящим игровым монстром, объединяя в себе не только мощный процессор, но и огромный объем оперативной памяти — целых 24 ГБ, что редко встречается даже в производительных персональных компьютерах.

Официальное представление новинки ожидается 23 ноября.